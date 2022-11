TikTok zegt in haar nieuw privacybeleid dat data van gebruikers kan ingekeken worden door werknemers in een aantal landen, waaronder China. Dat doet meteen vrezen dat de gegevens ook door de overheid daar kunnen worden misbruikt.

In het nieuwe beleid, dat op 2 december van kracht gaat, zegt TikTok dat bij data van gebruikers in de EU, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, in sommige gevallen werknemers van het moederbedrijf toegang hebben.

Het gaat om werknemers in Brazilië, Canada, China, Israël, Japan, Maleisië, de Filippijnen, Singapore, Zuid-Korea en de VS. Al ligt vooral de toegang vanuit China gevoelig omdat die data, eens in China, in principe ook door de Chinese overheid kan worden ingekeken of gebruikt. Vandaag wordt data van Europese TikTokkers in Singapore bewaard.

In sommige gevallen nodig

Elaine Fox, hoofd privacy voor Europa bij TikTok, zegt in een blogpost daarover dat het privacybeleid net als doel heeft om zo weinig mogelijk mensen onnodig toegang te geven tot gebruikersdata. Maar dat het ook nodig is dat wereldwijd een aantal mensen toegang hebben tot gebruikersdata om van het platform een consistente en veilige omgeving te maken.

De situatie is heel dubbel. Formeel zegt TikTok-eigenaar Bytedance dat het niet onder controle staat van de Chinese overheid. Maar in het verleden heeft China al wel aangetoond dat het bij grote technologiebedrijven kan ingrijpen als het daar de nood toe voelt. Vaak gebeurt dat vrij subtiel. Zo wordt in het Westen algemeen aangenomen dat Jack Ma onder druk van de Chinese overheid amper nog in het openbaar verschijnt en afstand nam van een aantal activiteiten. Dat gebeurde na kritiek op het Chinese banksysteem door hem.

Daar komt nog bij dat er vanuit de VS al langer druk heerst rond privacy. Daar wordt alle data van Amerikaanse gebruikers sinds kort afgehandeld door Oracle. Maar recent nog kwam er een oproep vanuit de politiek om TikTok helemaal te verbieden in het land.

