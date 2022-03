Na een jaar stilte zou er dan toch een akkoord zijn tussen TikTok en Oracle om de data van Amerikaanse gebruikers bij die laatste onder te brengen.

Volgens Reuters staan beide bedrijven dicht bij een deal waarbij de gebruikersdata van Amerikaanse TikTok-gebruikers in de VS op servers van Oracle wordt bewaard, streng afgeschermd van TikTok's Chinees moederbedrijf Bytedance.

Die (nog aan te kondigen) deal is opmerkelijk, maar niet onverwacht. Al sinds 2020 bekijken de twee een mogelijk partnerschap onder lichte dwang van de Amerikaanse overheid. Die gaf anderhalf jaar geleden het bevel om TikTok af te stoten als het bedrijf in de VS actief wou blijven. De angst is dat anders data van gebruikers in handen van de Chinese overheid zou vallen.

Maar de VS kende kort nadien een wissel van de macht en onder president Biden werd dat bevel niet bekrachtigd, al bleef de bezorgdheid wel waardoor ByteDance nog steeds een oplossing moest zoeken.

Oracle was destijds al kandidaat om de app, of toch de Amerikaanse activiteiten, over te nemen, en dat zou er nu deels komen. Daarmee zou het ook Alphabet de loef afsteken want vandaag draait sommige data van het bedrijf al op Google Cloud.

Reuters zegt dat bij de deal ook een data management team van 'honderden mensen' wordt opgezet die de poorten tussen Bytedance en de Amerikaanse data moeten bewaken. Er wordt gezocht naar een opzet waarbij die mensen niet onder toezicht van TikTok staan.

