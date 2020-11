Filmpjesapp TikTok wil meer doen om minderjarige gebruikers beter te beschermen. Het bedrijf laat weten dat het zich daarvoor heeft aangesloten bij een speciale alliantie van de Europese Commissie.

In een verklaring laat TikTok weten dat het bedrijf ernaar uitkijkt om met de Europese Commissie en partners in de industrie samen te werken om 'een veiliger internet te maken voor de jongste leden van de TikTok-gemeenschap'.

Geen privéberichten

De app is voornamelijk populair onder jonge gebruikers. TikTok heeft eerder al maatregelen genomen om minderjarige gebruikers van de app te beschermen. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk voor gebruikers jonger dan zestien jaar om privéberichten te sturen.

De alliantie is een initiatief dat bedoeld is om de online-omgeving voor kinderen en jongeren te verbeteren. Naar aanleiding van een uitnodiging van de Europese Commissie om deel te nemen aan een gezamenlijke inspanning, hebben toonaangevende ICT- en mediabedrijven, ngo's en Unicef de alliantie officieel gelanceerd op de Dag van een veiliger internet in 2017.

