Socialenetwerksite TikTok zal de mogelijkheid bieden aan zijn gebruikers om op het platform producten te kopen die verkocht worden door de videomakers.

Voor de nieuwe dienst verlengt TikTok zijn samenwerking met het platform Shopify, dat tools aanbiedt om online shops op te zetten. In eerste instantie zorgde de samenwerking tussen beide platformen ervoor dat Canadese gebruikers reclame konden maken op TikTok.

Eigen boetiek

Gebruikers zullen binnenkort een boetiek kunnen opzetten op TikTok en ook links naar de producten kunnen toevoegen aan de video's die ze posten op het platform. Alleen al in de Verenigde Staten telt TikTok meer dan 100 miljoen gebruikers.

Realityster Kylie Jenner, eigenaar van een make-upmerk dat gewaardeerd wordt op honderden miljoenen dollar, zal een van de eersten zijn die de nieuwe dienst gebruikt, aldus Shopify in een persbericht. TikTok, een dochterbedrijf van de Chinese groep ByteDance, heeft in tegenstelling tot platformen als YouTube lang gewacht om de video's te monetiseren, waardoor gebruikers geld kunnen verdienen met de content. Vorig jaar zette het bedrijf dan toch in op reclame.

