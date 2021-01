In Italië heeft de privacywaakhond de video-app TikTok geblokkeerd. Dat gebeurde nadat deze week een 10-jarig meisje overleed toen ze vermoedelijk meedeed aan een wurgspel op TikTok.

In de Zuid-Italiaanse stad Palermo werd eerder deze week een 10-jarig meisje bewusteloos aangetroffen in haar badkamer. Rond haar hals zat haar riem en haar smartphone lag bij haar. In het ziekenhuis stelden de dokters vast dat het slachtoffer hersendood was.

Blackout challenge

Volgens Italiaanse media zou het meisje op TikTok de zogenaamde blackout challenge meegespeeld hebben. Daarbij wurgen deelnemers zichzelf terwijl ze zich filmen en de video uploaden naar TikTok. Het Italiaanse gerecht onderzoekt de zaak.

De Italiaanse toezichthouder heeft de video-app ondertussen gedeeltelijk geblokkeerd. Alle accounts van wie de leeftijd niet duidelijk geverifieerd is, zijn geblokkeerd.

