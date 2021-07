De populaire filmpjesapp TikTok moet een boete van 750.000 euro betalen. De Autoriteit Persoonsgegevens, de privacywaakhond van de Nederlandse overheid, vindt dat de app de privacy van kinderen heeft geschonden.

Gebruikers kregen geen goede uitleg welke gegevens de app van hen verzamelde en wat daarmee gebeurde, aldus de Autoriteit. Zo was er geen privacyverklaring in het Nederlands beschikbaar. TikTok is het niet eens met de boete en heeft bezwaar aangetekend.

Ierland

Wereldwijs maken miljoenen mensen gebruik van TikTok, onder wie veel kinderen. Ze maken korte filmpjes van zichzelf, bewerken die en delen het resultaat met anderen.

TikTok is sinds kort in Ierland gevestigd. Daarom is het aan de toezichthouder in dat land om te beslissen of TikTok ook op andere manieren de privacy heeft geschonden.

Gebruikers kregen geen goede uitleg welke gegevens de app van hen verzamelde en wat daarmee gebeurde, aldus de Autoriteit. Zo was er geen privacyverklaring in het Nederlands beschikbaar. TikTok is het niet eens met de boete en heeft bezwaar aangetekend.Wereldwijs maken miljoenen mensen gebruik van TikTok, onder wie veel kinderen. Ze maken korte filmpjes van zichzelf, bewerken die en delen het resultaat met anderen.TikTok is sinds kort in Ierland gevestigd. Daarom is het aan de toezichthouder in dat land om te beslissen of TikTok ook op andere manieren de privacy heeft geschonden.