Videoplatform TikTok, vooral gekend voor zijn muzikale clipjes, blijft in populariteit stijgen. De app is nu meer dan twee miljard keer gedownload op de App Store van Apple en de Google Play Store.

Dat zegt analysebureau Sensor Tower. Vijf maanden geleden zat TikTok nog op 1,5 miljard downloads. Sensor Tower wijt de populariteit voor een groot deel aan de huidige covid-19 pandemie, waardoor meer mensen contact zoeken via hun mobiele telefoon omdat ze 'in het echt' niet meer kunnen afspreken.

TikTok, van het Chinese Bytedance, is vooral populair in India, dat zo'n 30% van de downloads van de app voor zijn rekening neemt, gevolgd door China (10%) en de Verenigde Staten (8%)

