TikTok heeft maandag aangekondigd dat het de kaap van één miljard actieve wereldwijde gebruikers heeft overschreden.

'Meer dan 1 miljard mensen over de hele wereld komen nu elke maandag naar TikTok om vermaakt te worden terwijl ze leren, lachen of iets nieuws ontdekken. We zijn vereerd om een thuis te zijn voor onze immens diverse gemeenschap van families, kleine bedrijven en makers die veranderen in onze "kleine favoriete sterren"', kondigde het bedrijf aan in een verklaring.

TikTok, dat in privéhanden is van het Chinese bedrijf Bytedance, heeft de afgelopen jaren een sterke stijging van het aantal gebruikers gekend, vooral tijdens de coronapandemie. Het sociale medium had in januari 2018 ongeveer 55 miljoen wereldwijde gebruikers, wat opliep tot 271 miljoen in december 2018 en 507 miljoen in december 2019. In juli 2020 meldde TikTok bijna 800 miljoen maandelijkse actieve gebruikers wereldwijd na minder dan vier jaar van bestaan.

De 'short form'-video van het bedrijf is zo populair onder tieners dat verschillende grote techbedrijven hun eigen 'copy-cat versies' hebben gelanceerd. Facebook lanceerde in augustus vorig jaar Instagram Reels, terwijl Google's YouTube in september vorig jaar Shorts lanceerde.

De groei van TikTok is indrukwekkend gezien het feit dat de regering van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump van plan was de app te verbieden als ByteDance hem niet aan een Amerikaans bedrijf zou verkopen. Inmiddels heeft de regering van president Joe Biden het bedrijf toegestaan zijn activiteiten in de VS voort te zetten.

