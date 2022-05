TikTok bekijkt de mogelijkheid om haar advertentie-inkomsten te delen met de voornaamste creators op haar platform

Het videoplatform bestudeert de optie voor makers, publieke figuren en pers(uitgevers), zegt het in een persbericht. Het gaat daarbij om accounts met minstens honderdduizend abonnees. Met het delen wil TikTok dat zij zich gewaardeerd en beloond voelen.

De opzet is niet nieuw. Andere platformen zoals YouTube maken het al jaren mogelijk om geld te verdienen met video's als die zeer populair zijn. Door de makers van die filmpjes financieel te belonen, hebben ze een goede reden om te blijven produceren op het platform.

TikTok is enorm gegroeid tijdens de coronacrisis maar heeft ook lang geworsteld met het genereren van inkomsten met haar filmpjes. Het platform heeft vandaag een miljard maandelijkse gebruikers en zou volgens de site Business of Apps vorig jaar 4,6 miljard dollar hebben gegenereerd, wat ongeveer evenveel is als Snapchat, dat iets meer dan 300 miljoen dagelijkse actieve gebruikers heeft.

Het videoplatform bestudeert de optie voor makers, publieke figuren en pers(uitgevers), zegt het in een persbericht. Het gaat daarbij om accounts met minstens honderdduizend abonnees. Met het delen wil TikTok dat zij zich gewaardeerd en beloond voelen.De opzet is niet nieuw. Andere platformen zoals YouTube maken het al jaren mogelijk om geld te verdienen met video's als die zeer populair zijn. Door de makers van die filmpjes financieel te belonen, hebben ze een goede reden om te blijven produceren op het platform.TikTok is enorm gegroeid tijdens de coronacrisis maar heeft ook lang geworsteld met het genereren van inkomsten met haar filmpjes. Het platform heeft vandaag een miljard maandelijkse gebruikers en zou volgens de site Business of Apps vorig jaar 4,6 miljard dollar hebben gegenereerd, wat ongeveer evenveel is als Snapchat, dat iets meer dan 300 miljoen dagelijkse actieve gebruikers heeft.