Een controversiële update van TikToks privacy-overeenkomst zal in Europa nog even op zich laten wachten. De nieuwe regels zouden in strijd zijn met de GDPR.

Het is de Ierse Data Protection Commision (DPC) die dat aankondigt. 'Na afspraken met de DPC, is TikTok akkoord gegaan om de uitrol van de nieuwe privacy-overeenkomst te pauzeren todat de DPC zijn analyse kan uitvoeren', aldus de regulator in een mededeling.

Met zijn nieuwe privacy-overeenkomst wil TikTok niet langer toestemming vragen aan gebruikers om 'gepersonaliseerde' advertenties te tonen. De app beweert dat het gebruikersdata kan verwerken op grond van 'legitiem belang' (de 'legitimate interest' die je ook in veel cookie-vensters tegenkomt). Die aanpassing kreeg eerder al een formele waarschuwing van de privacyregulator in Italië. Nu gaat ook de Ierse regulator het systeem analyseren. Vermits TikTok, zoals nogal wat techbedrijven, zijn Europese hoofdzetel in Ierland heeft, is de DPC bevoegd voor Europese privacy-inbreuken van het bedrijf.

Het is de Ierse Data Protection Commision (DPC) die dat aankondigt. 'Na afspraken met de DPC, is TikTok akkoord gegaan om de uitrol van de nieuwe privacy-overeenkomst te pauzeren todat de DPC zijn analyse kan uitvoeren', aldus de regulator in een mededeling. Met zijn nieuwe privacy-overeenkomst wil TikTok niet langer toestemming vragen aan gebruikers om 'gepersonaliseerde' advertenties te tonen. De app beweert dat het gebruikersdata kan verwerken op grond van 'legitiem belang' (de 'legitimate interest' die je ook in veel cookie-vensters tegenkomt). Die aanpassing kreeg eerder al een formele waarschuwing van de privacyregulator in Italië. Nu gaat ook de Ierse regulator het systeem analyseren. Vermits TikTok, zoals nogal wat techbedrijven, zijn Europese hoofdzetel in Ierland heeft, is de DPC bevoegd voor Europese privacy-inbreuken van het bedrijf.