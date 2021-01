De populaire video-app TikTok past de instellingen voor minderjarige gebruikers aan. Die worden strenger, met het oog op hun 'privacy en veiligheid', zoals TikTok het verwoordt.

De accounts van 13-, 14- en 15-jarigen worden voortaan standaard op privé gezet. Dat betekent dat de filmpjes die zij plaatsen, alleen te zien zijn voor mensen die het kind zelf heeft goedgekeurd. Als deze tieners hun filmpjes ook met anderen willen delen, moeten ze eigenhandig de instellingen veranderen. Bij hun filmpjes kunnen ze ervoor kiezen dat hun vrienden mogen reageren, of dat niemand kan reageren, maar wildvreemden kunnen sowieso geen opmerkingen meer plaatsen bij de video's van kinderen.

Alleen persoonlijke berichten

Andere TikTok-gebruikers kunnen verder alleen de filmpjes van mensen van 16 jaar en ouder downloaden. Bij 16- en 17-jarigen wordt die mogelijkheid aanvankelijk uitgeschakeld: zij moeten de instellingen wederom zelf aanpassen als ze het downloaden toch willen toestaan. Eerder besloot TikTok al dat gebruikers alleen persoonlijke berichten naar mensen van 16 jaar en ouder konden sturen.

Gebruikers van TikTok kunnen korte filmpjes van zichzelf maken en die delen met anderen. TikTok heeft wereldwijd honderden miljoenen gebruikers. Ook in België is de app populair, onder meer onder basisscholieren. Het is de eerste Chinese app die in het Westen op grote schaal is doorgebroken.

