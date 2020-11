De filmpjesapp TikTok die de voorbije maanden meerdere verbanningspogingen uit de VS overleefde heeft een belangrijke deal gesloten met Sony Music Entertainment.

Met de deal krijgen gebruikers van het platform voor het maken van hun filmpjes toegang tot het uitgebreide muziekbestand van Sony. Het gaat om wereldsterren als Beyonce, Martin Garrix en Harry Styles. Sony krijgt op zijn beurt de mogelijkheid om aangesloten artiesten te promoten op TikTok. Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, is niet naar buiten gebracht.

TikTok ligt al enige tijd zwaar onder vuur in de Verenigde Staten. De Amerikaanse overheid probeerde eerder ook al beperkingen op te leggen aan het gebruik van de app in het land. In de praktijk kwam dat neer op het stilleggen van de app, en daarom zette een Amerikaanse federale rechter een streep door de restricties.

Volgens de regering-Trump slaat TikTok te veel gegevens op, die via het Chinese moederbedrijf ByteDance bij de Chinese overheid terecht komen. De president eiste daarom ook al dat de Amerikaanse activiteiten van TikTok aan een bedrijf in de VS worden verkocht. In september ging hij akkoord met een deal tussen ByteDance, Oracle en Walmart waarbij de Amerikaanse activiteiten van TikTok in een nieuw bedrijf worden ondergebracht.

