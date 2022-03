Het populaire streaming platform TikTok stopt in Rusland door de nieuwe wet op 'fake news'. Live streaming en het posten van video's is voorlopig opgeschort.

TikTok schort zowel live-streaming als het posten van nieuwe video's in Rusland als reactie op de nieuwe wet op 'fake news'.

Dit maakte TikTok bekend op haar officiele Twitteracounct.

De nieuwe Russische wet, die vrijdag is ondertekend door president Poetin, verbiedt wat het land 'nep-nieuws' over zijn leger noemt, inclusief taal die de Russische aanval op Oekraïne beschrijft als een 'invasie', onder dreiging van een gevangenisstraf van 15 jaar. Deze wet bedreigt de al wankele positie van de laatste onafhankelijke media in het land.

Zo sloot TV-zender Dosjd haar laatste uitzending met 'Het Zwanenmeer' in de achtergrond - een verwijzing naar 30 jaar geleden toen de staatstelevisie niet de Augustusstaatsgreep in Moskou tegen Gorbatsjov toonde, maar het klassiek ballet eindeloos bleef herhalen.

2/ In light of Russia's new ‘fake news’ law, we have no choice but to suspend livestreaming and new content to our video service while we review the safety implications of this law. Our in-app messaging service will not be affected. — TikTokComms (@TikTokComms) March 6, 2022

'In het licht van de nieuwe 'fake news'-wet van Rusland hebben we geen andere keuze dan livestreaming en nieuwe inhoud voor onze videoservice op te schorten terwijl we de veiligheidsimplicaties van deze wet beoordelen', schreef TikTok op Twitter en merkte op dat de in- app-berichten zouden doorgaan. 'We zullen de veranderende omstandigheden in Rusland blijven evalueren om te bepalen wanneer we onze diensten met veiligheid als onze topprioriteit volledig kunnen hervatten.'

