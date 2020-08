De populaire socialemedia-app TikTok gaat naar de rechtbank stappen om het presidentieel besluit aan te vechten dat de Chinese eigenaar verplicht tot een snelle verkoop van de Amerikaanse activiteiten. Dat heeft het bedrijf achter TikTok zaterdag meegedeeld.

'Om te garanderen dat de rechtsstaat niet opzij wordt geschoven en dat ons bedrijf en onze gebruikers eerlijk worden behandeld, hebben we geen andere keuze dan het presidentieel besluit via het gerechtelijke systeem aan te vechten', zo zegt een woordvoerder van TikTok. De klacht zal volgende week worden ingediend.

De Amerikaanse president Donald Trump had eerder deze maand een presidentieel besluit afgevaardigd waarmee het Chinese moederbedrijf ByteDance verplicht wordt om zich binnen de negentig dagen van TikTok te ontdoen.

TikTok, aan app waarop gebruikers korte filmpjes kunnen plaatsen, is vooral bij jongeren erg populair. Maar de Verenigde Staten zien daarin een gevaar voor de nationale veiligheid, omdat ByteDance op die manier veel informatie over Amerikaanse burgers kan vergaren. De Amerikaanse regering vreest dat de Chinese overheid toegang kan krijgen tot de data.

'Om te garanderen dat de rechtsstaat niet opzij wordt geschoven en dat ons bedrijf en onze gebruikers eerlijk worden behandeld, hebben we geen andere keuze dan het presidentieel besluit via het gerechtelijke systeem aan te vechten', zo zegt een woordvoerder van TikTok. De klacht zal volgende week worden ingediend. De Amerikaanse president Donald Trump had eerder deze maand een presidentieel besluit afgevaardigd waarmee het Chinese moederbedrijf ByteDance verplicht wordt om zich binnen de negentig dagen van TikTok te ontdoen. TikTok, aan app waarop gebruikers korte filmpjes kunnen plaatsen, is vooral bij jongeren erg populair. Maar de Verenigde Staten zien daarin een gevaar voor de nationale veiligheid, omdat ByteDance op die manier veel informatie over Amerikaanse burgers kan vergaren. De Amerikaanse regering vreest dat de Chinese overheid toegang kan krijgen tot de data.