Filmpjesplatform TikTok heeft een overeenkomst afgesloten met maaltijdenleverancier Grubhub om in de VS 'virale maaltijden' aan huis te brengen.

De dienst krijgt de naam 'TikTok Kitchen' mee en zal vanaf maart volgend jaar van start gaan. Het gaat om een reeks restaurants die alleen aan huis leveren, en voor het menu zal de dienst zich baseren op populaire filmpjes op TikTok. Denk dan bijvoorbeeld aan pasta met gebakken feta of de 'smash burger', maaltijden en recepten die aan bod kwamen in bijzonder virale filmpjes.

In de eerste plaats zouden er driehonderd restaurants in de Verenigde Staten onder het merk openen, een aantal dat later kan worden opgetrokken naar duizend. Voor de 'TikTok Kitchen' werkt het sociale netwerk samen met leverdienst Grubhub en Virtual Dining Concepts, een soort marketingbureau dat virtuele merken uitbouwt voor restaurants. TikTok zegt dat de bedenkers van de recepten, de mensen achter de originele filmpjes, prominent aanwezig zullen zijn in de marketing van de maaltijden zelf.

