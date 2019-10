TikTok, een sociale video-app die vooral bij jongeren populair is, heeft een IS-probleem. De Islamitische Staat zou de app gebruiken om zijn propaganda te verspreiden.

TikTok zegt dat het een reeks problematische accounts heeft geblokkeerd. Volgens de krant The Wall Street Journal probeert de Islamitische Staat via de mobiele app een nieuw publiek aan te spreken. TikTok is vooral populair bij jongere tieners, en veel van de filmpjes zouden specifiek gemaakt zijn om jonge vrouwen en meisjes aan te spreken. De verbannen accounts toonden videos met menselijke resten, met IS-muzieknummers en andere propagandabeelden die we eerder in bijvoorbeeld YouTube-video's zagen, maar dan met een TikTok-insteek van hartjes en sterretjes die over het scherm zweven.

Het is niet duidelijk hoe populair deze accounts waren. Enkele ervan zouden wel meer dan duizend volgers hebben veroverd, maar veel meer dan een paar dozijn 'likes' vonden de journalisten van de krant niet.

De Chinese app zegt dat ze twee dozijn accounts heeft verwijderd die propaganda verspreidden. Het promoten van terroristische organisaties is namelijk tegen de regels. De sociale video-app heeft, net als de meeste andere sociale netwerken, te maken met steeds meer politieke content naarmate hij populairder wordt. TikTok kreeg eerder kritiek voor het verbergen van filmpjes over de protesten in Hong Kong, en zou in bepaalde regio's LGBT+ beelden blokkeren, terwijl er in andere pro-Trump video's verborgen worden.