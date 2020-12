ByteDance, het moederbedrijf van TikTok, gaat uitbreiden naar de gezondheidsindustrie. Het bedrijf heeft vacatures geplaatst voor binnen het domein van kunstmatige intelligentie (AI) dat helpt bij het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen.

In de vacature staat, volgens Techcrunch, dat het bedrijf op zoek is naar kandidaten die onderzoek kunnen doen naar het ontdekken en ontwikkelen van medicijnen, aangestuurd door AI-algoritmes. Het gaat om minstens vijf functies, waaronder stageplekken, die vallen onder het ByteDance AI-Lab.

Dit lab werd in 2016 opgezet om onder meer de Chinese versie van TikTok, Douyin, te ondersteunen. Hoewel ByteDance een Chinees bedrijf is, is de app TikTok zoals we die buiten China kennen niet precies hetzelfde als in China. Zo is bij Douyin meer mogelijk op het gebied van directe aankopen binnen de app. Ook kun je daar naar video's zoeken op basis van iemands gezicht.

Volgens TechCrunch is het geen grote verrassing dat het AI-lab van ByteDance richting medicijnontwikkeling gaat. Het ontwikkelen van geneesmiddelen kan op vergelijkbare manieren worden geholpen door AI's die feeds van korte video's draaiende houden. Andere grote Chinese techbedrijven zoals Tencent, Baidu en Huawei houden zich ook al bezig met het ontwikkelen van geneesmiddelen.

In de vacature staat, volgens Techcrunch, dat het bedrijf op zoek is naar kandidaten die onderzoek kunnen doen naar het ontdekken en ontwikkelen van medicijnen, aangestuurd door AI-algoritmes. Het gaat om minstens vijf functies, waaronder stageplekken, die vallen onder het ByteDance AI-Lab.Dit lab werd in 2016 opgezet om onder meer de Chinese versie van TikTok, Douyin, te ondersteunen. Hoewel ByteDance een Chinees bedrijf is, is de app TikTok zoals we die buiten China kennen niet precies hetzelfde als in China. Zo is bij Douyin meer mogelijk op het gebied van directe aankopen binnen de app. Ook kun je daar naar video's zoeken op basis van iemands gezicht.Volgens TechCrunch is het geen grote verrassing dat het AI-lab van ByteDance richting medicijnontwikkeling gaat. Het ontwikkelen van geneesmiddelen kan op vergelijkbare manieren worden geholpen door AI's die feeds van korte video's draaiende houden. Andere grote Chinese techbedrijven zoals Tencent, Baidu en Huawei houden zich ook al bezig met het ontwikkelen van geneesmiddelen.