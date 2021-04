De topman van Apple hoopt dat het mogelijk wordt om te stemmen met de iPhone. Al brengt dat in praktijk veel risico's met zich mee.

Cook deed de uitspraak tijdens een podcastinterview van de New York Times met Kara Swisher. De uitspraak kwam er naar aanleiding van nieuwe kieswetgeving in de Amerikaanse staat Georgia waarvan critici zeggen dat ze het lastiger maakt voor bepaalde groepen om hun stem uit te brengen.

In het interview zegt Cook daarom dat hij graag wil dat mensen met hun iPhone kunnen stemmen.

'Ik droom ervan want het is waar we nu leven,' zegt Cook. 'We bankieren met onze telefoon, we hebben gezondheidsdata op onze telefoon. Er zit meer informatie op onze telefoon dan in ons huis. Dus waarom niet?'

Handig, maar gevaarlijk

Cook negeert daarbij wel enkele ongemakkelijke zaken. Zoals het feit dat zowel iPhones als Android-smartphones quasi maandelijks veiligheidsupdates nodig hebben om veilig te blijven. Het democratisch verkiezingsproces deels of grotendeels via een smartphone laten verlopen, maakt die toestellen ook een pak aantrekkelijker voor hackers om uitslagen te beïnvloeden.

Bovendien zijn updates er voor gekende veiligheidslekken. Als hackers of buitenlandse spionagediensten een ongekend probleem (een zero day) ontdekken en niet melden, staat de deur open voor misbruik. Dat gebeurde onder meer al door de CIA, maakte klokkenluider Edward Snowden bekend.

Anoniem en onafhankelijk

Daar komt ook bij dat burgers hun stem alleen moeten kunnen uitbrengen. Los van security kan stemmen op de smartphone de deur openzetten voor malafide politici die kwetsbare gebruikers 'helpen' met het uitbrengen van hun stem.

Het schoentje knelt ook bij verantwoordelijkheid. Als een hacker je bankrekening plundert terwijl je telefoon wel up-to-date is, maar de beveiliging van de bank onvoldoende was, dan is de bank verantwoordelijk en krijg je normaal gezien je geld terug. Bij een verkiezing die wordt gemanipuleerd door een kwetsbaarheid in het systeem is dat lastiger, alleen al om aan te tonen dat er manipulatie was.

Tot slot is er ook een probleem met anonimiteit en hertellingen. Als stemmen een virtueel gegeven is zonder fysiek papier (of een kaart met de stem op, zoals bij elektronisch stemmen), dan is het lastiger om die stemmen te hertellen. Tenzij die stem zou gekoppeld worden aan de persoon die ze uitbrengt, maar dan is het stemmen zelf niet langer anoniem.

Cook deed de uitspraak tijdens een podcastinterview van de New York Times met Kara Swisher. De uitspraak kwam er naar aanleiding van nieuwe kieswetgeving in de Amerikaanse staat Georgia waarvan critici zeggen dat ze het lastiger maakt voor bepaalde groepen om hun stem uit te brengen.In het interview zegt Cook daarom dat hij graag wil dat mensen met hun iPhone kunnen stemmen.'Ik droom ervan want het is waar we nu leven,' zegt Cook. 'We bankieren met onze telefoon, we hebben gezondheidsdata op onze telefoon. Er zit meer informatie op onze telefoon dan in ons huis. Dus waarom niet?'Cook negeert daarbij wel enkele ongemakkelijke zaken. Zoals het feit dat zowel iPhones als Android-smartphones quasi maandelijks veiligheidsupdates nodig hebben om veilig te blijven. Het democratisch verkiezingsproces deels of grotendeels via een smartphone laten verlopen, maakt die toestellen ook een pak aantrekkelijker voor hackers om uitslagen te beïnvloeden.Bovendien zijn updates er voor gekende veiligheidslekken. Als hackers of buitenlandse spionagediensten een ongekend probleem (een zero day) ontdekken en niet melden, staat de deur open voor misbruik. Dat gebeurde onder meer al door de CIA, maakte klokkenluider Edward Snowden bekend.Daar komt ook bij dat burgers hun stem alleen moeten kunnen uitbrengen. Los van security kan stemmen op de smartphone de deur openzetten voor malafide politici die kwetsbare gebruikers 'helpen' met het uitbrengen van hun stem.Het schoentje knelt ook bij verantwoordelijkheid. Als een hacker je bankrekening plundert terwijl je telefoon wel up-to-date is, maar de beveiliging van de bank onvoldoende was, dan is de bank verantwoordelijk en krijg je normaal gezien je geld terug. Bij een verkiezing die wordt gemanipuleerd door een kwetsbaarheid in het systeem is dat lastiger, alleen al om aan te tonen dat er manipulatie was.Tot slot is er ook een probleem met anonimiteit en hertellingen. Als stemmen een virtueel gegeven is zonder fysiek papier (of een kaart met de stem op, zoals bij elektronisch stemmen), dan is het lastiger om die stemmen te hertellen. Tenzij die stem zou gekoppeld worden aan de persoon die ze uitbrengt, maar dan is het stemmen zelf niet langer anoniem.