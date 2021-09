Jim Lanzone, tot voor kort CEO bij Tinder, wordt de nieuwe topman van Yahoo. De datingapp zelf krijgt met Renate Nyborg voor het eerst een vrouw aan het hoofd.

Lanzone is nog maar sinds juli 2020 hoofd van Tinder, maar doet die match na een jaar weer ongedaan om Yahoo te gaan leiden. Lanzone was daarvoor bijna negen jaar ceo van CEO Interactive waarvan vier jaar chief digital officer bij CBS Corporation. Eerder was hij oprichter en CEO van Clicker Media.

Bij Tinder zelf wordt hij opgevolgd door Renate Nyborg, de voormalig general manager voor Europa, Midden-Oosten en Afrika. Zij wordt zo de eerste vrouw aan het hoofd van Tinder. Tinder zelf is een dochterbedrijf van Match Group.

De wissel komt er vlak na de afronding van de overname van Yahoo (samen met merken als AOL en TechCrunch) door Apollo Global Management. Guru Gowrappan, tot vorige week CEO van Yahoo, wordt senior advisor bij Apollo.

