De nieuwe functie op Tinder die het voor Amerikanen mogelijk zou maken om matches beter te onderzoeken op eventuele misdaden, is niet tot stand gekomen door de Israëlische crimineel Simon Leviev. Die werd bekend door de Netflix-docu The Tinder Swindler, waarin drie slachtoffers aan het woord komen die soms wel voor honderdduizenden euro's zijn opgelicht.

Gebruikers zouden hun matches sinds deze week tot op zekere hoogte kunnen controleren via Garbo, een non-profitorganisatie met wie Tinder samenwerkt en die zich richt op achtergrondcontroles. Zo zouden eventuele misdaden aan het licht kunnen komen, hoewel Garbo zelf aangeeft niet alles nauwkeurig te kunnen checken. Tinder zou al sinds 2020 samenwerken met Garbo. De Netflix-documentaire verscheen pas dit jaar.

Veel Tinder-gebruikers gaven aan de functie te willen, vertelt een woordvoerder aan entertainmentwebsite TMZ. Hoewel de achtergrondcontrole niet tot stand is gekomen door het verhaal rondom Simon Leviev, zou de dating-app 'blij zijn als soortgelijke gebeurtenissen kunnen worden voorkomen'. Iemand als Simon Leviev zou er meteen uitgepikt worden met het nieuwe systeem, klinkt het.

Leviev werd geboren als Shimon Yehuda Hayut. Hij papte met vrouwen aan op Tinder en deed zich voor als een familielid van diamantenhandelaar Lev Leviev. Vervolgens maakte hij deze vrouwen geld afhandig en liet hij niets meer van zich horen. In totaal zou Leviev miljoenen euro's hebben 'verdiend' met zijn praktijken.

