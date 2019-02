Tinder en Grindr op het matje voor gebrek aan leeftijdscontrole

De Britse krant Sunday Times onthulde dat er op beide apps sinds 2015 tientallen incidenten zijn geweest met minderjarigen. In dertig gevallen was er zelfs sprake van verkrachting. Zo zou in één geval een meisje van twaalf, dat op Tinder zei dat ze 19 was, de nacht hebben doorgebracht met een man van 28, die daar een celstraf van 2,5 jaar voor kreeg.

Volgens The Guardian wil de Britse minister voor Digitaal, Cultuur, Media en Sport Jeremy Wright zowel Tinder als Grindr op het matje roepen met de vraag wat ze doen om minderjarigen te beschermen of van de apps te weren. Als daar geen degelijk antwoord op komt dan zal hij 'verdere stappen' nemen.

Zowel Tinder als Grindr laten formeel geen minderjarigen toe. Al valt dat doorgaans eenvoudig te omzeilen door een andere leeftijd op te geven. Beide apps hebben al laten weten dat ze zowel automatische als menselijke controles uitvoeren om minderjarigen van hun platform te weren.

Of die controles in de toekomst nog zullen volstaan is niet duidelijk. Maar de Britse overheid heeft wel een stok achter de deur: zo werkt het al jaren aan een online leeftijdscontrole voor pornografische websites. Die moet voorkomen dat minderjarigen zomaar erotische sites kunnen bezoeken.

Die controle staat echter nog niet op punt en werd vorig jaar nog uitgesteld met een jaar. Maar mogelijk wordt ze op termijn dus ook uitgebreid naar datingapplicaties voor volwassenen.