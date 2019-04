Tinder heeft nieuwe CPO

Dating-app Tinder heeft Ravi Mehta aangetrokken als nieuwe chief product officer. De man moet functies helpen bouwen die specifiek gericht zijn op jongere gebruikers van 18 tot 22.

Ravi Mehta komt van bij Facebook, waar hij product director was verantwoordelijk voor het ontwikkelen van functies die jeugd moeten aanspreken. Hij hielp onder meer mee aan Lasso, Facebooks poging om TikTok van concurrentie te voorzien. Het lijkt er dan ook op dat hij bij Tinder een gelijkaardige job zal uitoefenen.

Mehta zal zich bij de dating-app focusen op de zogeheten Generatie Z, zo zegt Tinder in een persbericht. Die groep, tussen de 18 en 22, zijn bij de jongste gebruikers die Tinder kan aanspreken, en bedoeling is uiteraard om hen vroeg klant te maken, en later om te zetten in betalende abonnees.