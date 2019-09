Els Bellens is redactrice bij Data News.

Tinder, vooral bekend als dating app, zou van plan zijn om een 'Kies je eigen avontuur' videoverhaal te maken. Het gaat daarbij overigens niet om een puur romantisch verhaal. De serie zou een plot meekrijgen die draait om het einde van de wereld.

Volgens nieuwsbureau Reuters is het bedrijf net klaar met filmen. In het videoverhaal zal je kunnen kiezen hoe het verder gaat door, uiteraard, te 'swipen'. Onderliggend zit er wel een datingelement aan. Tinder wil mensen die dezelfde keuzes maakten met elkaar in contact brengen.

Daarnaast zou de serie ook een eerste stap zijn naar een bredere ambitie van Tinder om meer te worden dan een pure dating app. Investeren in 'originele content' is bon ton bij veel techbedrijven. Kijk bijvoorbeeld maar naar Amazon, dat van webwinkel ondertussen is uitgegroeid naar mediastreaminggigant. Andere techbedrijven, zoals Snapchat en Microsoft, startten eerder al gelijkaardige projecten op, die daarna weer roemeloos werden gesloten.