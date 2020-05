Relatie-app Tinder gaat over enkele weken een functie voor video dating uitrollen. Dat moet de app terug relevant maken in tijden waarin je niet buiten mag komen voor afspraakjes.

De pandemie en daarbij horende quarantaine heeft voor heel wat sectoren gevolgen, en 'dating' is daar ook bij. De groei van Tinder is gestokt nu mensen nog wel kunnen 'swipen', maar niet meer kunnen afspreken met een mogelijke date.

Moederbedrijf Match, dat een reeks datingapps en -sites uitbaat, zegt dat het de videofunctie al een tijdje uitprobeert in kleinere apps als Hinge en Plenty of Fish. Match wil video-chat nu uitrollen op de andere apps, waaronder zijn grootste platform, Tinder. Volgens Match was het daar lang het moment niet voor, maar nu "zijn gebruikers gedwongen om het te gebruiken", aldus Shar Dubey, CEO van Match, bij de voorstelling van de kwartaalcijfers van het bedrijf.

Die cijfers zijn voor het eerste kwartaal overigens goed. Inkomsten van het bedrijf groeiden jaar over jaar met 17 procent tot 545 miljoen dollar. Verwacht wordt echter dat het tweede kwartaal minder goed zal zijn. Tinder heeft nu 6 miljoen abonnees, maar zag tussen februari en maart zijn aantal nieuwe abonnees wel dalen. Ook de andere datingplatformen van het bedrijf konden minder nieuwe abonnees aantrekken.

