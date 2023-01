Tine Van Brandt wordt de CEO van Toba HR Solutions. Het bedrijf trok zich afgelopen zomer los van Tobania en legt zich toe op personeelsmanagement.

Van Brandt is 45 jaar en komt uit Leuven. Ze komt aan het hoofd van een bedrijf met een veertigtal mensen en klanten als UZ Leuven, AZ Jan Palfijn Gent, Lidle, Bidfood en Deli XL.

Toba HR Solutions ontstond in augustus 2022 als carve-out van de Tobania groep. De ambitie is om zowel nationaal als internationaal te groeien met software voor HR management, planning, lonen, opleiding en beheer. De komst van Van Brandt moet het bedrijf toelaten haar eigen koers te varen.

Van Brandt werkte de afgelopen twee jaar als transformations programs lead bij Kliniek Sint-Jan in Brussel, waar ze instond voor de oprichting van de nieuwe polikliniek. Daarvoor was ze chief revenue officer bij Awingu en werkte ze ook enkele jaren bij Microsoft en Acerta. Tot 2013 was ze meer dan tien jaar aan de slag bij Proximus in verschillende functies.

