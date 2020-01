Met het Brusselse bedrijf Python Predictions haalt het Tobania expertise in huis rond data analyse en data science.

Python Predictions doet aan data-analyse om bijvoorbeeld bedrijfsprocessen te verbeteren of risico's te berekenen. Het Brusselse bedrijf bestaat sinds 2006 en werkt onder meer voor Telenet, Delhaize en Argenta. Met de overname wordt de organisatie, samen met haar medewerkers, onderdeel van het Belgische ICT-bedrijf Tobania.

Volgens Lode Peeters, CEO van Tobania, passen deze nieuwe toepassingen perfect binnen de huidige bedrijfskoers, zo zegt hij in een persmededeling: "Het exploiteren van data is cruciaal geworden voor elke organisatie. Real-time toegang tot informatie en inzichten is onontbeerlijk voor managers die de juiste keuzes willen maken. Bovendien vereist het bouwen van bedrijfssystemen waardevolle en nuttige gegevens."

ICT-consultant Tobania begeleidt onder meer klanten naar een digitale bedrijfstransformatie en is de voorbije jaren stevig gegroeid. Midden vorig jaar nam het nog UX Pro over, een specialist in 'user centric design'. Hoeveel geld er met de integratie van Python Predictions is gemoeid, is niet meegedeeld.

