Met de overname van UXpro versterkt het Belgische ICT-bedrijf Tobania de expertise in 'user centric design'. Een overnamebedrag werd niet meegedeeld.

UXpro biedt advies op het gebied van service design en is actief rond prototyping, visueel ontwerp en ook usability testing. En dit voor het volledige ontwikkelingproces van zowel websites, desktop-software als mobiele apps. Die competenties - en het team van UXpro - wordt nu geïntegreerd binnen Tobania. Voor Tobania, met CEO Lode Peeters, kadert de overname binnen de bedrijfskoers waarbij ze als co-piloot organisaties ondersteunen. Via UXpro kan Tobania zich nu ook meer als 'digital agency' positioneren.

Hoeveel Tobania betaalt voor UXpro werd niet meegedeeld. Omzetcijfers zijn er niet: de bvba UXpro met adres in Heverlee en met Gunther Geelen en Jan Moons als zaakvoerders bestaat nog maar sinds december vorig jaar. De nv Uxprobe is wel al in 2013 opgericht en sloot boekjaar 2018 af met een brutomarge van 29.320 euro en een verlies na belastingen van 47.579 euro. UXpro levert diensten aan onder meer Telenet (marketingcampagne valideren), Uitgeverij Van In (user testing), FeWeb (ux en user testing workshop) en Dentsply-Sirona (interactive prototyping).

UXprobe werd in maart 2013 opgericht in Antwerpen en bracht een tijd door onder de vleugels van incubator Startit@KBC. Onder meer iMinds, PMV, CreatiFI en IWT zorgden voor de initiële financiering.