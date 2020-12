Door een samenwerking tussen Google en Qualcomm zullen een groot deel van de smartphones en tablets in de toekomst tot vier jaar beveiligingsupdates krijgen.

Wie vandaag een Androidtoestel koopt, loopt het risico om na enkele jaren met een onveilig toestel te zitten. Wanneer een toestel op de markt komt, is er doorgaans de belofte van dat het toestel de volgende Android-versie zal krijgen en dat er nog drie jaar beveiligingsupdates zullen volgen.

Dat lijkt voldoende voor de levensduur van een nieuw toestel. Maar niet wanneer je een toestel koopt dat op dat moment al twee jaar op de markt is. Denk daarbij aan toestellen in het hogere segment, die 1-2 jaar later voor een lagere prijs worden verkocht.

Ook wie refurbished of tweedehands een toestel koopt, riskeert zo een toestel aan te schaffen dat technisch perfect in orde is, met niet meer wordt ondersteund en dus onveilig is. Het probleem stelt zich nog vaker bij tablets, die doorgaans meerdere jaren in een huishouden gebruikt worden, hetzij als primair toestel, of nadien voor de kinderen.

Google pakte dat in 2017 al aan door Android meer modulair te maken, waardoor updates sneller en eenvoudiger naar oudere toestellen werden gestuurd, zonder aanpassingen voor de specifieke Android-versies per merk of toesteltype.

Vier versies, vier jaar beveiliging

Dat wordt nu uitgebreid door een intense samenwerking met Qualcomm, de belangrijkste producent van smartphonechips. Daardoor moet het mogelijk zijn om elk toestel tot vier nieuwe versies van Android te geven, waardoor een toestel op Android 11, ook Android 12, 13 en 14 zal krijgen bijvoorbeeld.

Maar belangrijker is dat dit ook de duur voor security-updates verlengt naar vier jaar. Een telefoon of tablet die je begin 2021 koopt en dat principe ondersteunt, kan je dus tot begin 2025 veilig gebruiken.

Welke toestellen en wanneer?

De aanpassing is voor alle duidelijkheid niet voor bestaande toestellen en (nog) niet voor alle merken. Het gaat om alle nieuwe SoCs (system-on-a-chip) die Qualcomm zal uitbrengen. De eerste zal de Qualcomm Snapdragon 888 zijn.

Die chip zal onder meer zitten in de OnePlus 9 en de Xiaomi Mi 11 Pro die begin 2021 op de markt komen. Ook van LG, Motorola en Oppo zullen toestellen met een Snapdragon 888 verschijnen. Andere spelers zoals Samsung gebruiken in sommige toestellen in sommige regio's Qualcomm, maar gebruiken ook vaak hun eigen chips.

Algemeen kunnen we verwachten dat ook andere chips van Qualcomm die uitgebreidere ondersteuning zullen aanbieden. Gezien zo'n verlengde beveiliging ook een extra verkoopsargument is, is het ook niet uit te sluiten dat op termijn andere smartphonefabrikanten en chipmakers er in zullen meestappen.

