De Japanse regering heeft dinsdag bevestigd dat een cyberaanval een toeleverancier van Toyota heeft getroffen. Het bedrijf was genoodzaakt de productie in Japan een dag stil te leggen, maar is van plan om die woensdag weer op te starten.

Maandag liet de Japanse autobouwer weten dat de productie in de veertien Japanse fabrieken een dag zou stilliggen. De reden was een 'systeempanne' bij een toeleverancier, Kojima Industries, en 'mogelijk' ging het om een cyberaanval. Dat is nu zeker. Regeringswoordvoerder Hirokazu Matsuno heeft dat bevestigd. Volgens de krant Nikkei nam de cyberaanval de vorm aan van ransomware.

'Het risico van cyberaanvallen neemt momenteel toe als gevolg van de huidige situatie, onder meer in verband met Oekraïne', aldus Matsuno, die de Japanse bedrijven opriep om hun maatregelen op het gebied van cyberbeveiliging te versterken. Het tijdelijk stilleggen van de fabrieken heeft gevolgen voor de productie van zowat 13.000 voertuigen.

