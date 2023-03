Chinese toeleveranciers van Apple willen hun activiteiten sneller verplaatsen van China naar het buitenland. Dat meldt vicevoorzitter Kazujoshi Yoshinaga van GoerTek, een producent van AirPods, Apples draadloze oortjes.

Ook zijn bedrijf zou willen vertrekken. De toeleveranciers doen dat als gevolg van toenemende spanningen tussen China en de Verenigde Staten, het thuisland van Apple. Achter de schermen zouden negen van de tien belangrijkste toeleveranciers grootschalige verhuizingen voorbereiden, aldus Yoshinaga.

Analisten van Bloomberg schatten wel in dat het jaren kan duren om slechts 10 procent van de capaciteit van Apple naar buiten China te verplaatsen. GoerTek verwacht dat dit veel sneller kan. Het bedrijf heeft al 280 miljoen dollar geïnvesteerd in een nieuwe fabriek in Vietnam. Daarnaast overweegt het een uitbreiding naar India, aldus Yoshinaga. Volgens hem zouden Amerikaanse technologiebedrijven hebben aangedrongen op het zoeken van alternatieve locaties. Vietnam blijft voorlopig een aantrekkelijke uitwijkmogelijkheid voor Apple. Het techconcern wil daar mogelijk ook zijn iPads en MacBooks laten maken, naast de AirPods.

Luxshare Precision Industry, een andere belangrijke toeleverancier voor de draadloze Apple-oortjes, heeft al een fabriek in Vietnam. Apple en China zijn al tientallen jaren met elkaar verbonden. De Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldde in december al op basis van ingewijden dat Apple minder afhankelijk van China wilde worden. Dat geldt ook voor de productie van iPhones, die het bedrijf ook al buiten China uitrolde. De relatie tussen China en Amerika is al langere tijd gespannen. In 2021 ging de Amerikaanse Senaat akkoord met enorme investeringen om de economische macht van China terug te dringen, vooral op technologisch gebied. Ook breidde president Joe Biden de lijst uit van Chinese ondernemingen waarin niet langer geïnvesteerd mag worden.

