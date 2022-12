Twitter wijst mensen die op het platform iets lezen dat te maken heeft met zelfmoord, weer op de mogelijkheid een hulplijn voor zelfmoordpreventie te bellen. Die verwijzing was deze week tijdelijk uitgeschakeld, maar na klachten van gebruikers en consumentenorganisaties heeft het socialemediabedrijf de functie, beter bekend als #ThereIsHelp, weer aangezet.

Persbureau Reuters meldde eerder op basis van ingewijden dat Twitter-eigenaar Elon Musk hoogstpersoonlijk opdracht had gegeven voor het weghalen van de banners die in sommige situaties boven de zoekresultaten verschijnen. Musk reageerde daar aanvankelijk niet op. Later beweerde hij in een tweet opeens dat het bericht onjuist zou zijn omdat de functie wel zou werken. Maar op dat moment had Ella Irwin, hoofd vertrouwen en veiligheid bij Twitter, het verdwijnen van de toepassing al bevestigd, daarbij benadrukkend dat het om een tijdelijke ingreep ging vanwege onderhoud aan het platform.

Vanuit verschillende hoeken is er kritiek geuit op de manier waarop Twitter de hele kwestie heeft aangepakt. Eirliani Abdul Rahman, die deel uitmaakte van een onlangs ontbonden adviesgroep voor Twitter-content, zei dat de verdwijning van #ThereIsHelp 'buitengewoon verontrustend' was. Zelfs als het echt om tijdelijk onderhoud ging, heeft Twitter volgens haar vreemd gehandeld. Normaal gesproken zou je dan achter de schermen aan de verbeteringen werken terwijl de oude versie nog steeds werkt, legde ze uit.

Alex Goldenberg

De kwestie kwam aan het rollen door Alex Goldenberg, een onderzoeker bij het Network Contagion Research Institute. Hij ontdekte donderdag dat Twitter opeens niet meer op hulplijnen voor zelfmoordpreventie wees na bepaalde zoekresultaten. Daar schrok hij van. Goldenberg en zijn collega's publiceerden in augustus nog een onderzoek waaruit naar voren kwam dat het gebruik van termen die verband houden met zelfmoord, met meer dan 500 procent was toegenomen ten opzichte van een jaar eerder.

Sinds Musk eerder dit jaar Twitter overnam, heerst er chaos bij het socialemediabedrijf. Musk wil van Twitter naar eigen zeggen een bolwerk van vrijheid van meningsuiting maken. Critici zijn echter bang dat haatzaaiende taal door zijn ingrijpen makkelijker verspreid kan worden.

