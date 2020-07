Toerisme Vlaanderen lanceert een app waarmee toeristen de drukte in bezienswaardigheden over heel Vlaanderen in real time kunnen volgen. De app 'YouFlanders' voorziet ook informatie over de corona- en veiligheidsmaatregelen.

In totaal zal de app 2.700 bezienswaardigheden en bestemmingen bevatten. Het gaat onder meer om musea, attracties, parken, logies en monumenten in Vlaanderen. Er zijn ook plannen om in een latere fase wandel- en fietsroutes toe te voegen. Bedrijven en organisaties kunnen elke minuut van de dag de informatie over hun zaak en attracties bijwerken, en zo updates geven over het bezoekersaantal, de wachttijd, de gemiddelde duur per bezoek en de maatregelen per attractie. Ook elke bezoeker die zich binnen een straal van 500 meter bevindt, kan de druktebarometer in enkele clicks aanpassen.

"In deze tijden van extreme voorzichtigheid als gevolg van Covid-19 is het belangrijk dat zowel bezoekers als de toeristische sector de toestroom van toeristen in real time kunnen volgen om zo de regels van social distancing te kunnen naleven", zegt Toerisme Vlaanderen in een persbericht. Aan de hand van heatmaps kan je snel en makkelijk inschatten welke plekken je wil mijden: rood is druk, geel is kalmer. "Dus de YouFlanders-app is net zo onmisbaar als je mondmasker en handgel", klinkt het bij Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir.

De app kwam er in samenwerking met Orange Belgium en data-engineer Cropland. De bronnen voor de analyses zijn gebaseerd op anonieme verkeersstatistieken van het Orange Belgium-netwerk. Deze gegevens worden toegevoegd via specifieke algoritmen en vertaald in verschillende kleurcoderingen (rood = bezet, groen = kalm) om te kunnen voldoen aan de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

