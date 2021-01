Vier van de eerste vijf onderzochte verwijderde boodschappen op het sociale netwerk Facebook zijn onterecht geschrapt door de bedrijfscensors. Dat blijkt uit een onderzoek van de nieuwe onafhankelijke toezichtsraad van Facebook.

De toezichtsraad werd in het leven geroepen uit groeiende bezorgdheid over pogingen om de Amerikaanse verkiezingen van 3 november te manipuleren via sociale media. De raad telt twintig leden en heeft een budget van 130 miljoen dollar (107 miljoen euro). Hij is door de onderneming van miljardair Mark Zuckerberg opgezet om ten minste zes jaar de op basis van bedrijfsregels omstreden verwijderingen van het sociale medium te onderzoeken.

Vier op vijf onterecht verwijderd

Het controleorgaan heeft recent een eerste onderzoek verricht, dat gaat over vijf verwijderde boodschappen. Meteen bleek dat vier daarvan onterecht verwijderd werden. De posts werden verwijderd omdat ze zogezegd foute informatie bevatten over COVID-19 of zouden aanzetten tot haat. Het ging onder meer om een boodschap over het lot van de Oeigoerse minderheid in China en een boodschap over een mogelijk nieuw coronamedicijn met kritiek op de Franse regering. De raad geeft Facebook nu zeven dagen de tijd om de onterecht verwijderde berichten terug te plaatsen.

Daarnaast geeft de raad het platform ook niet-bindend advies, waaronder de suggestie dat Facebook gebruikers zegt welke regel ze overtreden, wanneer er een post verwijderd wordt. Het sociale netwerk wordt ook gevraagd zijn regels te verduidelijken als het gaat over moeilijke onderwerpen als gezondheidsinformatie of groepen die als gevaarlijk worden gezien.

Het sociale medium ligt al jaren onder vuur, vooral over het omgaan met meldingen van of over de Amerikaanse ex-president Donald Trump.

