Tom Denhaene is de nieuwe managing partner van Konsolidate, een start-up die organisaties klaarstoomt voor het nieuwe Solid-internet. Konsolidate is een dochterbedrijf van de innovatiegroep Raccoons.

Solid is de vernieuwende internetstrategie van webuitvinder Tim Berners-Lee. Met dit project moet het wereldwijde web weer een decentraal web van informatie worden, dat persoonlijke gegevenskluizen koppelt met 'open' data. Voor Denhaene was dat aspect net een reden om mee in het project te stappen.

'Opnieuw de keuze geven'

'Ik vind het vreemd hoe weinig mensen bezig zijn met hun eigen privacy', zegt Denhaene. 'Mensen staan ze soms onbewust af of zijn het gewend om hun data verplicht te delen - hoe onnodig ook. Met Konsolidate willen we dat veranderen en mensen opnieuw de keuze geven of en met wie ze hun data willen delen.'

Sinds de oprichting in mei 2021 wist Konsolidate al enkele belangrijke overheidsprojecten rond Solid in de wacht te slepen. Denhaene wordt verantwoordelijk voor de commerciële ontwikkeling en zal nauw samenwerken met oprichter Christophe Cop, die zich voortaan concentreert op het technologieluik.

Vruchten plukken

'We zitten met Solid nog volop in de hype cycle van Gartner, maar de technologie neemt rasse schreden, met name in Vlaanderen. We zijn een absolute pionier, onze teams zijn nu goed op snelheid en samen met Tom zijn we klaar om daar de vruchten van te plukken', aldus Cop.

Tom Denhaene studeerde af als fysicus, maar toonde altijd al interesse in IT. In 1997 startte hij zijn carrière in de softwarebranche als application engineer. Later evolueerde hij naar operationele en managementrollen in het vakgebied, waaronder vijf jaar als hoofdsysteembeheerder bij KBC en later als Country General Manager bij IRIS Solutions (een divisie van Canon). Tot 2018 vervulde hij interim management posities. Nadien ging hij als managing partner aan de slag bij Elision, een ander bedrijf binnen de Cronos Groep. Vandaag stapt hij dus over naar Konsolidate.

