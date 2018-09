TomTom-baas vindt Google-deal 'wake-upcall'

TomTom kreeg dinsdag een enorme dreun op de beurs door het nieuws dat een samenwerkingsverband van Renault, Nissan en Mitsubishi kiest voor Google in nieuwe auto's. TomTom speelde bijna een kwart van zijn waarde kwijt en stond woensdag opnieuw op een stevig verlies.

De Google-deal kost TomTom niet direct omzet, zei financieel topman Taco Titulaer eerder op de dag al tegen het ANP. Wel heeft de samenwerking gevolgen voor de orderinstroom. Volgens Titulaer worden in de automobielsector deals gesloten voor nieuwe modellen die pas over twee, drie of vier jaar verschijnen. Die orders vertalen zich pas later door in gevolgen voor de omzet. Titulaer wilde niet ingaan op eventuele gevolgen voor de winstgevendheid van TomTom.