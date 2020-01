Navigatiedienstverlener TomTom gaat zijn kaarten en andere producten leveren aan de Chinese smartphonemaker Huawei. Dat bevestigt het Nederlandse bedrijf na berichtgeving van De Telegraaf.

Huawei werkt aan een eigen besturingssysteem voor zijn telefoons, nadat de toegang tot Android van het Amerikaanse Google door sancties beperkt is. De Verenigde Staten zetten Huawei zoals bekend eerder op een zwarte lijst, omdat het technologiebedrijf een risico voor de nationale veiligheid van het land zou vormen.

Ontwikkelaars van apps voor Huaweis nieuwe besturingssysteem kunnen door de deal voor hun apps gebruikmaken van zogeheten locatieservices van TomTom. Naast kaarten zijn dat bijvoorbeeld ook functies om kaarten mee te laten draaien op de telefoon.

Hoeveel geld er met de overeenkomst gemoeid is, wil TomTom niet bekendmaken. Ook over de termijn van het contract doet het navigatiebedrijf geen mededelingen, behalve dat het om een meerjarige overeenkomst gaat

