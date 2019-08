Het Nederlandse TomTom brengt twee API's uit die specifiek gemaakt zijn om te worden ingebouwd in elektrische voertuigen.

Het Nederlandse TomTom stelt twee nieuwe API's voor die gebruikt kunnen worden in apps voor elektrische voertuigen. De eerste, TomTom Long Distance EV Routing API, laat je een route plannen, met bijzondere aandacht voor reistijden. Bedoeling is dat de route rekening houdt met de momenten waarop je auto moet opladen. De uiteindelijke reistijd houdt zo niet alleen rekening met files en afstand, maar ook met eventuele oplaadtijd en omwegen langs laadpalen.

De tweede API, EV Charging Stations Availability API, geeft informatie over de beschikbaarheid van de oplaadstations per type stekker, zodat je liefst op voorhand weet of de laadpaal vrij is.

TomTom, nog altijd vooral bekend van gps'en en andere locatiegadgets, probeert zich al een tijd om te vormen naar een provider van locatietechnologie. Het bedrijf kan door zijn geschiedenis bogen op heel wat locatiegegevens, die het nu omzet in nieuwe producten.