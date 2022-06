Navigatiespecialist TomTom schrapt wereldwijd 500 banen. Dat heeft het Nederlandse bedrijf woensdag aangekondigd. In de vestiging in Gent staan 51 van de 260 banen op de helling.

De banen verdwijnen in de kaartenafdeling van TomTom. Het bedrijf zet nog meer in op automatisering bij het ontwerpen van de kaarten, met banenverlies tot gevolg.

Snel wijzigende markt

TomTom heeft ook een belangrijke activiteit in Gent. Daar is op een bijzondere ondernemingsraad de intentie bekendgemaakt om 51 van de 260 banen te schrappen, zo zegt Els De Coster, secretaris van de liberale vakbond ACLVB. Volgens de vakbondsvrouw is de herstructurering ook mee ingegeven door de snel wijzigende markt waarop TomTom actief is, en de zwakke automarkt.

In Gent worden onder meer kaarten voor de navigatiespecialist ontwikkeld. Het gaat om het vroegere Tele Atlas, dat in 2008 werd opgeslorpt door TomTom.

