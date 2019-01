TomTom verkoopt kleinste divisie aan Bridgestone

TomTom maakte in september bekend de strategische opties voor de divisie die zich bezighoudt met voertuigvolgsystemen te bekijken. Dat leverde direct de nodige interesse op van onder meer automakers, bandenmakers, investeerders en softwarebedrijven.

Volgens TomTom wordt het bedrijf door de verkoop van Telematics gestroomlijnder. De navigatiedienstverlener kan zich dan beter gaan richten op kaarten, navigatiesoftware en verkeersinformatie. Bridgestone laat op zijn beurt weten dat Telematics de tak van het Japanse bedrijf die zich bezighoudt met vlootbeheer gaat versterken. De Japanners willen de TomTom-divisie, waar 670 mensen werken, verder laten groeien.

Telematics was in 2017 goed voor 18 procent van de jaaromzet van het Nederlandse bedrijf. Het was daarmee de kleinste divisie van TomTom. Die wil het merendeel van de opbrengst van de verkoop, 750 miljoen euro, aan zijn aandeelhouders teruggeven. Die betaling moet in het derde kwartaal plaatsvinden. Onder meer aandeelhouders en toezichthouders moeten zich nog achter de deal scharen.