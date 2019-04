Too Good to Go wint Food Waste Award

De app Too Good To Go waarop supermarkten en lokale handelaars hun dagelijkse overschotten voor een prikje te koop aanbieden, heeft de Food Waste Award 2019 in de categorie 'changemakers' gewonnen. Vielen nog in de prijzen: 14 lokale OCMW's uit Zuid-West-Vlaanderen, een biobakkerij en het agentschap Facilitair Bedrijf.

"Het tegengaan van voedselverspilling zou de klimaatmars van de voedingsindustrie kunnen zijn", zegt Gil Op de Beeck van organisator FoodWIN. "Een studie heeft uitgewezen dat het terugdringen van voedselverspilling de derde beste oplossing is om klimaatverandering tegen te gaan. Dat is niet verwonderlijk als je bedenkt welke uitstoot aan broeikasgassen gepaard gaat met de productie, verwerking en transport van elk stuk voedsel dat uiteindelijk niet op ons bord belandt.

In Vlaanderen verliezen we jaarlijks gemiddeld zo'n 907.000 ton perfect eetbaar voedsel." FoodWIN zette dinsdagavond organisaties in de bloemetjes die de straffe acties ondernamen tegen voedselverspilling. In de categorie 'changemakers' gaat Too Good To Go met de eer lopen. Dat is een app voor consumenten waar supermarkten en lokale handelaars hun dagelijkse overschotten voor een prikje te koop aanbieden. "Op het einde van de dag kan je met een eigen potje de overschotten ophalen. In het buitenland bestaat de app al even, maar nu is de opmars ook in België begonnen", aldus Op de Beeck.

Via Too Good To Go werden in ons land dit jaar al 50.000 maaltijden van de vuilnisbak gered. Onder Food Act 13 willen 14 lokale OCMW's in Zuid-West-Vlaanderen elk jaar 200 ton voedselverlies via sociale organisaties herverdelen aan mensen in armoede. Ze halen vooral verse overschotten op van warenhuizen en landbouwers, die een mooie aanvulling vormen op de voornamelijk droge voeding die de voedselbank bedeelt. Food Act 13 won een award in de categorie "lokale besturen".

In de categorie "grootkeukens en catering" kreeg het agentschap Facilitair Bedrijf de prijs. In de tien restaurants van de Vlaamse Overheid voerden zij samen met FoodWIN een nulmeting uit. Als koplopers ambiëren ze hun voedselverlies met 30 procent te verminderen tegen 2025.

Tot slot gaat Bio Bakkerij De Trog lopen met de prijs voor "voedingsbedrijven". De bakkerij is volgens de jury de koning van het gerecycleerd brood. "Dat betekent dat ze hun overschotten zoveel mogelijk omzetten in nieuwe producten. Na bier op basis van broodoverschotten lanceerden ze dit jaar croustinis, gemaakt van surplus stokbrood", legt Op de Beeck uit.