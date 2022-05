Een conflict bij de Chinese tak van chipmaker Arm maakt dat de lokale CEO, die vorige week werd ontslagen, niet wil opstappen en zich daarvoor beroept op een opmerkelijk oud gebruik.

Vorige week werd Allen Wu ontslagen bij Arm China. Maar vooralsnog weigert de man op te stappen, met steun van een deel van het personeel. Moederbedrijf Arm probeert de man al sinds 2020 kwijt te spelen, maar dat blijkt lastiger dan eerst gedacht.

Wu werd twee jaar geleden al beschuldigd van een belangenconflict, maar weigerde toen ook al de Chinese tak van het Britse chipbedrijf te verlaten. Die afdeling is een joint-venture tussen Arm zelf en de Chinese investeerder Hopu Investment.

Nu volgt er een nieuwe poging, maar onder meer via de officiële Weibo account van het bedrijf klinkt nu volgens Reuters dat Wu weigert en dat hij en zijn medestanders via sociale media valse informatie verspreiden.

Zegel

De exacte details zijn vaag, maar het lijkt er op dat Wu zich al die tijd kon verzetten op basis van een oude Chinese zakenregel, waarbij hij een soort officiële 'zegel' van het bedrijf in handen heeft, waardoor hij bevelen van de raad van bestuur naast zich neer kon leggen. Volgens PCgamer leidde dat onder meer tot situaties dat Wu intussen zijn eigen securityteam opzette.

Nu zou de lokale overheid in Shenzhen een van de twee nieuwe co-CEO's,Liu Renchen, wel hebben erkend als wettelijk vertegenwoordiger. Mogelijk neemt dat de macht van de oude CEO weg, maar die lijkt zijn koffers nog niet te pakken.

Beursplannen

Arm kwam de afgelopen twee jaar vooral in het nieuws met de overname door Nvidia. De chipontwerper is momenteel in handen van het Japanse Softbank, maar wou verkopen aan Nvidia. Die deal werd onder meer door concurrentiebezwaren afgeblazen waardoor Softbank een beursgang tegen maart 2023 bekijkt. Maar om die beursgang goed te laten verlopen is het belangrijk dat er geen lokale afdelingen zijn die worden gekaapt door (ex-)CEO's.

