Richard Liu, de CEO en oprichter van de Chinese onlinewinkel JD.com, staat niet langer in voor de dagelijkse leiding van het miljardenbedrijf. Dat heeft de groep aangekondigd.

Richard Liu, of met zijn Chinese naam Liu Qiangdong, is daarmee de volgende grote naam uit de Chinese bedrijfswereld die uit de schijnwerpers stapt. Onder meer Jack Ma, oprichter van concurrent Alibaba, deed dat hem al voor. De Chinese autoriteiten voeren al een tijd de druk op, in het bijzonder op techbedrijven, om strikter de regels te volgen.

Liu, die JD.com in 1998 oprichtte, verdwijnt wel niet helemaal uit het bedrijf. Hij zal zich onder meer toeleggen op de langetermijnvisie van de groep, klinkt het. De dagelijkse leiding komt in handen van Xu Lei.

