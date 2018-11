Topman Flipkart stapt op na verdenking van wangedrag

"Zijn beslissing om op te stappen komt er na een onafhankelijk onderzoek in naam van Flipkart en Walmart naar een beschuldiging van ernstig wangedrag, hetgeen de beklaagde ontkent", klinkt het. In het onderzoek zouden geen bewijzen gevonden zijn, maar werden wel andere fouten aan het licht gebracht, zoals een gebrek aan transparantie over de wijze waarop Bansal op de situatie gereageerd heeft.

De ongeveer 35 jaar oude Bansal is een van de beroemdste techmiljardairs van India. Hij werkte eerst voor Amazon en richtte in 2007 Flipkart op. Een half jaar geleden verkochten Bansal en zijn partners Flipkart aan de Amerikaanse winkelgigant Walmart. Die betaalde 16 miljard dollar. Walmart wil in India, land van een miljard inwoners, de concurrentie aangaan met Amazon.