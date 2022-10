Florian Seiche, sinds 2017 de CEO van Nokia-fabrikant HMD Global, verlaat het bedrijf. Een opvolger is er nog niet.

Seiche maakt het vertrek zelf bekend op LinkedIn. Dat HMD Global zelf (nog) niet communiceert over zijn vertrek of een mogelijke opvolger, doet vermoeden dat de beslissing eerder onverwacht kwam. Zelf spreekt de aftredend CEO van een 'volgend hoofdstuk', wat er op kan wijzen dat hij zelf elders aan de slag gaat.

HMD Global is het Finse bedrijf dat sinds 2016 de Nokia-Telefoons maakte. Het begon in 2016 en werd toen geleidd oor Arto Nummela. In juli 2017 nam Seiche, toen al president, de rol van CEO over in combinatie met zijn eerdere positie.

Op de website van HMD is Seiche intussen verdwenen, maar enige melding over een opvolger of wie de leiding van het bedrijf overneemt is niet bekend.

Seiche maakt het vertrek zelf bekend op LinkedIn. Dat HMD Global zelf (nog) niet communiceert over zijn vertrek of een mogelijke opvolger, doet vermoeden dat de beslissing eerder onverwacht kwam. Zelf spreekt de aftredend CEO van een 'volgend hoofdstuk', wat er op kan wijzen dat hij zelf elders aan de slag gaat.HMD Global is het Finse bedrijf dat sinds 2016 de Nokia-Telefoons maakte. Het begon in 2016 en werd toen geleidd oor Arto Nummela. In juli 2017 nam Seiche, toen al president, de rol van CEO over in combinatie met zijn eerdere positie.Op de website van HMD is Seiche intussen verdwenen, maar enige melding over een opvolger of wie de leiding van het bedrijf overneemt is niet bekend.