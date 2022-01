Het wereldwijde chiptekort zal nog niet meteen voorbij zijn. Volgens topman Pat Gelsinger van Intel, 's werelds grootste chipconcern, kunnen er tot in 2023 nog tekorten zijn, al zou de toestand gaandeweg wel moeten verbeteren. Dat heeft Gelsinger donderdag gezegd bij de voorstelling van de jaarresultaten van het bedrijf.

Het is niet de eerste keer dat Gelsinger waarschuwt dat de chiptekorten nog niet meteen voorbij zullen zijn. Chips, of microprocessoren, zijn essentieel in onder meer de auto-industrie en voor de productie van smartphones en computers. Dankzij de grote vraag naar chips kon Intel in 2021 een recordomzet boeken van 79 miljard dollar (70 miljard euro).

Maar door forse investeringen om de productiecapaciteit van chips te verhogen, volgde de winst niet. De jaarwinst daalde met 5 procent tot 19,9 miljard euro. In het vierde kwartaal lag de winst zelfs een vijfde lager dan een jaar eerder.

Gelsinger, die nu ongeveer een jaar aan het hoofd staat van Intel, had eerder al aangegeven dat hij een lagere winst voorzag. Hij wil met zijn chipproductie onder andere minder afhankelijk worden van Azië. Intel wil onder andere twee nieuwe chipfabrieken openen in Ohio. Daarmee is zeker 20 miljard dollar gemoeid. Ook wil Gelsinger meer chipproductie in Europa.

Onder beleggers leeft de vrees dat het omgooien van de organisatie ten koste gaat van de financiële prestaties.

