Jason Goodall, de CEO van NTT, stapt midden volgend jaar op. Hij wil zich toeleggen op investeringen.

Goodall was sinds 2016 CEO van Dimension Data, dat zich in de zomer van 2019 omdoopte tot NTT. Daarvoor was hij onder meer de globale COO, managing director van Dimension Data Midden-Oosten en Afrika en COO van DiData-dochter Internet Solutions. In totaal werkte hij 23 jaar voor de NTT-groep.

Aan die carrière komt een einde. Tot 1 april blijft hij CEO, nadien zal hij tot eind juni 2021 zijn opvolger begeleiden. Wie die opvolger wordt, maakt het bedrijf binnenkort bekend.

Die opvolger moet zich toeleggen op de verdere integratie van de vele bedrijven onder de paraplu van NTT. De stroomlijning begon met de uniforme naam in 2019 en heeft volgens NTT intussen haar eerste fase voltooid.

Goodall wil meer tijd doorbrengen met zijn familie en zich toeleggen op een carrière als tech-investeerder. Hij blijft wel betrokken bij het bedrijf. Zo blijft hij aan in de raad bestuur en als strategisch adviseur in de investeringspoot van NTT.

