Jay Y. Lee, vicevoorzitter van Samsung, mag vrijdag de gevangenis verlaten op borg. Zowel politiek, de publieke opinie als het bedrijfsleven vrezen dat Samsung kansen misloopt als de topman niet kan besturen.

Jay Y. Lee zit momenteel een gevangenisstraf uit voor onder meer omkoping en geldverduistering. Zo heeft hij een goede vriend van de voormalig Koreaanse president omgekocht.

Straf eerder al ingekort

Lee in de gevangenis krijgen en houden blijkt moeilijk. In augustus 2017 kreeg de man een straf van vijf jaar waarvan hij één jaar uitzat vooraleer de straf zelf werd geschorst en vervolgens ingekort. Sinds januari zit hij opnieuw achter de tralies, maar nu komt hij alweer vrij op borg.

Strategische beslissingen

De reden daarvoor is opmerkelijk. Lee heeft de verduisterde bedragen terugbetaald, maar kan ook rekenen op brede publieke en politieke steun. Zo zegt Reuters dat lobbygroepen uit het Koreaanse bedrijfsleven zijn vrijlating toejuichen zodat hij Samsung opnieuw kan leiden.

Hoewel de dagelijkse werking van Samsung gewoon doorloopt, vrezen aanhangers dan er zonder Lee geen strategische beslissingen worden genomen bij het bedrijf. Dat kan er voor zorgen dat de technologiegigant op termijn achterop loopt. Dat is niet alleen nadelig voor Samsung zelf, maar ook voor Zuid-Korea dat een groot deel van haar BNP aan het bedrijf dankt.

Opmerkelijk: het gaat niet om een eenmalige misstap van Jay Y. Lee. Er loopt ook een proces rond boekhoudfraude en beursmanipulatie na een fusie tussen twee Samsung-bedrijven en een zaak rond het illegaal gebruik van een verdovend middel. Maar voorlopig lijkt dat geen bezwaar om de topman in de gevangenis te houden.

