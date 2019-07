De droom van Samsung om te pionieren met een opvouwbare telefoon werd aan diggelen geslagen toen bij de lancering verschillende gebreken rond het scherm naar boven kwamen. CEO Dong-Jin Koh geeft nu toe dat hij te ongeduldig was om de Galaxy Fold op de markt te brengen.

Samsung was de eerste grote smartphonefabrikant die een opvouwbare telefoon voorstelde, maar moest die vlak voor de verkoopdatum weer intrekken nadat verschillende reviewers het toestel stuk kregen. "Dat was gênant", geeft de CEO van Samsung Electronics toe aan een groep journalisten op een bijeenkomst in Seoul. "Ik heb de lancering willen doordrukken, hoewel de telefoon nog niet klaar was".

Zijn mea culpa werd opgetekend door The Independent. Volgens de Britse krant was het vooral de druk van Huawei - dat met de Mate X ook een vouwtelefoon op de markt wil brengen - die Samsung ertoe bracht om haar Galaxy Fold te lanceren zonder die genoeg te testen.

Samsungs head of global marketing strategy, Stephanie Choi, verwijst dan weer naar de slagzinnen die Samsung 25 jaar geleden heeft aangenomen: 'change everything' en 'do wat you can't'. Meer dan ongeduld, ligt die filosofie volgens haar aan de basis van het debacle met de vouwtelefoon. "Als je het onmogelijke probeert te bouwen, dan hoort dit er helaas soms ook bij."

De CEO van Samsung belooft dat de problemen met de vouwtelefoon zich niet meer zullen voordoen. "We hebben alle mankementen gedefinieerd. Op dit moment worden meer dan 2000 toestellen op alle vlakken getest." De Zuid-Koreaan zegt dat de Galaxy Fold mettertijd zijn herintrede zal doen, maar weigert daar een datum op te plakken. "Geef ons nog eventjes", klinkt het.