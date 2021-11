De CEO van Telecom Italia, Luigi Gubitosi, heeft zijn ontslag ingediend. Zijn vertrek komt er enkele dagen nadat bekendraakte dat de Amerikaanse private investeerder KKR de groep wil overnemen.

Gubitosi stond al geruime tijd onder druk bij Telecom Italia. Zijn inspanningen om meer premiumdiensten aan te bieden bij klanten van het voormalige staatsmonopolie leverden weinig op. Ook zijn pogingen om opnieuw één nationaal mobiel netwerk te bekomen door een fusie met de kleinere, met staatsgeld gesteunde rivaal Open Fiber, draaiden op niets uit. Hij stootte op een njet van de Italiaanse regering.

Teleurstellende resultaten

Na een winstwaarschuwing in oktober werd het Gubitosi nog warmer onder de voeten. Het Franse mediaconglomeraat Vivendi, de grootste aandeelhouder van Telecom Italia, voerde wegens de teleurstellende resultaten de druk op de CEO op. De raad van bestuur van Telecom Italia kwam vrijdagavond bijeen om zich over het ontslag van Gubitosi te buigen, dat uiteindelijk werd aanvaard. De topman zou voorlopig wel lid blijven van de raad van bestuur.

Lees ook: Amerikanen willen Telecom Italia overnemen

Gubitosi's opvolger wordt Pietro Labriola, die momenteel de Braziliaanse activiteiten van de telecomgroep leidt. Voorzitter Salvatore Rossi trekt in eerste instantie wel een groot deel van de taken van Gubitosi naar zich toe.

Iets minder dan een week geleden raakte bekend dat de private investeerder KKR Telecom Italia in zijn geheel wil overnemen. Er kwam een bod van 10,8 miljard euro op tafel. Vivendi liet al weten dat het bod te laag is.

Gubitosi stond al geruime tijd onder druk bij Telecom Italia. Zijn inspanningen om meer premiumdiensten aan te bieden bij klanten van het voormalige staatsmonopolie leverden weinig op. Ook zijn pogingen om opnieuw één nationaal mobiel netwerk te bekomen door een fusie met de kleinere, met staatsgeld gesteunde rivaal Open Fiber, draaiden op niets uit. Hij stootte op een njet van de Italiaanse regering.Na een winstwaarschuwing in oktober werd het Gubitosi nog warmer onder de voeten. Het Franse mediaconglomeraat Vivendi, de grootste aandeelhouder van Telecom Italia, voerde wegens de teleurstellende resultaten de druk op de CEO op. De raad van bestuur van Telecom Italia kwam vrijdagavond bijeen om zich over het ontslag van Gubitosi te buigen, dat uiteindelijk werd aanvaard. De topman zou voorlopig wel lid blijven van de raad van bestuur.Gubitosi's opvolger wordt Pietro Labriola, die momenteel de Braziliaanse activiteiten van de telecomgroep leidt. Voorzitter Salvatore Rossi trekt in eerste instantie wel een groot deel van de taken van Gubitosi naar zich toe.Iets minder dan een week geleden raakte bekend dat de private investeerder KKR Telecom Italia in zijn geheel wil overnemen. Er kwam een bod van 10,8 miljard euro op tafel. Vivendi liet al weten dat het bod te laag is.