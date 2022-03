Satoshi Tsunakawa is niet langer CEO van Toshiba. Het bedrijf staat voor grote structurele veranderingen en dat zou intern niet overal enthousiast onthaald worden.

Tsunakawa is nog maar een jaar topman van Toshiba. Hij werkt sinds 1979 voor het bedrijf en werd in 2016 tijdelijk CEO nadat vrijwel de volledige top van het bedrijf opstapte nadat bekend werd dat er werd geknoeid met cijfers. In 2018 werd hij COO om in april 2021 formeel als CEO te worden benoemd.

Algemeen werd niet verwacht dat Tsunakawa die positie jaren zou invullen, maar Toshiba zit in een kantelmoment waardoor het vertrek nu hoogst ongelegen komt. Het bedrijf wil herstructureren, in eerste instantie naar drie aparte bedrijven. Dat werd later bijgesteld naar twee aparte bedrijven en de verkoop van overige activiteiten.

Volgens bronnen van Reuters zorgt dat laatste plan voor wat onvrede onder werknemers, wat de aanleiding zou zijn voor het plotse vertrek van Tsunakawa. Taro Shimada wordt vanaf vandaag interim CEO. Hij werkt sinds 2018 voor het bedrijf en komt van Siemens.

Ook Mamoru Hatazawa, corporate senior executive vicepresident en lid van de raad van bestuur, zou vertrekken. Tegelijk gaat Goro Yanase, vandaag hoofd van de liftenafdeling, een niveau hoger en wordt hij interim COO.

Op de website van Toshiba staat Tsunakawa vanaf maart 2022 wel nog opgelijst als voorzitter van de raad van bestuur. Het lijkt er dus op dat hij het bedrijf niet helemaal verlaat.

